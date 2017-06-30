Австралиец поймал огромного краба голыми руками (видео)
14:40, 30 июня 2017Курьёзы
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Австралиец чуть не лишился пальца во время "охоты" на краба.
Палкой он пугал краба, а второй рукой ловил / Скриншот
Австралиец Бо Гривз поймал огромного мангрового краба голыми руками. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.
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"Заработал два укуса, чуть не лишился пальца, почти раздробил запястье, но, видимо, чем больше этим занимаешься, тем лучше выходит", - написал Гривз.
Сначала Гривз выкопал в болоте глубокий проем, взял палку и по пояс залез в нору. При этом палкой он пугал краба, а второй рукой ловил. После недолгой борьбы он вылез с трофеем в руках.
Как сообщал УНИАН, охотнику из США удалось поймать в пруду гигантскую лягушку. Он утверждает, что ее вес - 13 фунтов (5,9 кг - УНИАН.).
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