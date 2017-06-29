В Николаеве погорелый на взятке сотрудник рыбоохраны прыгнул в реку вместе с деньгами (фото)

В четверг, 29 июня, в Николаеве сотрудники управления защиты экономики Департамента ЗЭ Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры при получении взятки задержали начальника оперативного сектора Управления государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области Николая Марченко.

Он вымогал от предпринимателя, который занимается промышленным выловом рыбы и имеет для этого всего необходимые документы, ежемесячно платить 10 тысяч гривень за невмешательство в его хозяйственную деятельность, передает "Преступности.НЕТ".

При этом он неоднократно отмечал, что берет эти деньги не для себя, а для своего руководства.

Читайте такжеПолиция в Индии 21 час пересчитывала конфискованную взятку

Оперативниками управления защиты экономики накануне была задокументирована передача денег, а в четверг, 29 июня, при передаче очередной суммы Николай Марченко и был задержан. При этом, по словам собеседника издания, это не первый задокументированный эпизод.

Стоит отметить, что, увидев правоохранителей, Марченко прыгнул в воду. Вслед за ним в реку прыгнул и подполковник Нацполиции.

По информации прокуратуры Николаевской области, в настоящее время решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом") и избрании меры пресечения.