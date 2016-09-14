В Тернополе пляжный дебошир пытался сбежать от полицейских вплавь через озеро

Как сообщает сектор коммуникаций Главного управления полиции в Тернопольской области, сообщение о агрессивном поведении пьяного мужчины поступило вчера в Тернопольский отдел полиции от отдыхающих на пляже.

Прибыв на место вызова, правоохранители установили, что сначала мужчина по неизвестным причинам начал угрожать расправой молодой паре.

Когда 16-летняя девушка попыталась успокоить мужчину, он несколько раз ударил ее пластиковой бутылкой с водой, а после этого избил ее парня, который пытался заступиться за свою девушку.

Читайте такжеВ Тернополе в результате массовой драки госпитализировали троих мужчинДругие отдыхающие попытались прекратить драку, однако им это не удалось, после чего они вызвали полицию.

Когда на пляж прибыли полицейские, мужчина начал убегать, в конце прыгнул в воду и поплыл на противоположный берег озера.

Однако проплыв около 300 метров почувствовал, что не имеет сил переплыть озеро и вернулся на берег, где его и задержали.

Относительно него открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).