В Тернополе пляжный дебошир пытался сбежать от полицейских вплавь через озеро
В Тернополе задержали 37-летнего мужчину, который пытался убежать от полицейских вплавь через городской пруд.
Как сообщает сектор коммуникаций Главного управления полиции в Тернопольской области, сообщение о агрессивном поведении пьяного мужчины поступило вчера в Тернопольский отдел полиции от отдыхающих на пляже.
Прибыв на место вызова, правоохранители установили, что сначала мужчина по неизвестным причинам начал угрожать расправой молодой паре.
Когда 16-летняя девушка попыталась успокоить мужчину, он несколько раз ударил ее пластиковой бутылкой с водой, а после этого избил ее парня, который пытался заступиться за свою девушку.
Читайте такжеВ Тернополе в результате массовой драки госпитализировали троих мужчинДругие отдыхающие попытались прекратить драку, однако им это не удалось, после чего они вызвали полицию.
Когда на пляж прибыли полицейские, мужчина начал убегать, в конце прыгнул в воду и поплыл на противоположный берег озера.
Однако проплыв около 300 метров почувствовал, что не имеет сил переплыть озеро и вернулся на берег, где его и задержали.
Относительно него открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).