В Австралии летнее солнцестояние отметили масштабным "голым" заплывом (видео)

В Австралии уже в пятый раз провели массовый заплыв голышом в честь самого длинного дня года. Таким оригинальным способом летнее солнцестояние отметили более тысячи австралийцев, сообщает ТСН.Читайте такжеОтсутствие горячей воды в Кременчуге: лебедь Гриша избил очередного желающего "принять душ" в местном пруду (видео)

Температура воды достигала всего 15 градусов по Цельсию, по местным меркам было холодно, ведь в южном полушарии сейчас зима.