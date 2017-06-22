В Австралии летнее солнцестояние отметили масштабным "голым" заплывом (видео)

10:26, 22 июня 2017
Курьёзы
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В заплыве приняли участие более тысячи австралийцев.

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В Австралии уже в пятый раз провели массовый заплыв голышом в честь самого длинного дня года. Таким оригинальным способом летнее солнцестояние отметили более тысячи австралийцев, сообщает ТСН.Читайте такжеОтсутствие горячей воды в Кременчуге: лебедь Гриша избил очередного желающего "принять душ" в местном пруду (видео)

Температура воды достигала всего 15 градусов по Цельсию, по местным меркам было холодно, ведь в южном полушарии сейчас зима.

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Теги: #голый заплыв#летнее солнцестояние