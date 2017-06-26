Корова вмешалась в футбольный матч в Болгарии (видео)

По истине уникальный эпизод случился в Болгарии, где обыденный спарринг проводили местный Ботев и кипрский АЕЛ.

Наверное, футболисты обеих команд быстро бы забыли эту игру. Однако еще очень долго они будут помнить ее благодаря корове, пишет sportarena.com.

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Животное ворвалось на тренировочную поляну через дырку, которая была в заграждении, и спокойно начала прохаживаться по полю, выискивая, видимо, что-то питательное для себя.

Но пару минут поисков не придали оптимизму корове, и она пыталась перейти сквозь сетку на другое поле, что ей не удалось.