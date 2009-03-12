Журнал Playboy решил по-своему бороться с кризисом (фото)

Издание проводит специальный аукцион, на котором будут выставлены лучшие иллюстрации из старых номеров.

«Плейбой» распродает коллекцию рисунков, которые были напечатаны в золотую эпоху журнала. С молотка уйдут семнадцать картинок с увлекательными барышнями. Их авторы хорошо известны любителям эротических рисунков – это мастер стиля «пин-ап» Альберто Варгас, карикатурист Уилл Эдлер и автор стрип-комиксов Харви Курцман. Начальная цена выставленных на продажу работ колеблется от 500 долларов до 25 тысяч - во столько оценили один из рисунков Варгаса. По замыслу организаторов аукциона, он должен не только принести финансовую выгоду журналу, но и привлечь к нему внимание. Торги проходят под лозунгом « Я читаю «Плейбой» ради искусства». Напомню, что нынешний аукцион станет четвертым по счету за последние полгода. В октябре «Плейбой» продавал редкий номер 1953 года с Мэрилин Монро на обложке, а месяц назад с молотка ушла фотография обнаженной Мадонны, сделанная на заре ее карьеры.

Добавим, что на предыдущем аукционе работ из архивов «Плейбой» за 17 выставленных на торги лотов удалось выручить 230 тысяч долларов.

Эхо Москвы