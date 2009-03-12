Журнал Playboy решил по-своему бороться с кризисом (фото)
Издание проводит специальный аукцион
|Творение Альберто Варгаса. Фото АР
«Плейбой» распродает коллекцию рисунков, которые были напечатаны в золотую эпоху журнала. С молотка уйдут семнадцать картинок с увлекательными барышнями. Их авторы хорошо известны любителям эротических рисунков – это мастер стиля «пин-ап» Альберто Варгас, карикатурист Уилл Эдлер и автор стрип-комиксов Харви Курцман. Начальная цена выставленных на продажу работ колеблется от 500 долларов до 25 тысяч - во столько оценили один из рисунков Варгаса. По замыслу организаторов аукциона, он должен не только принести финансовую выгоду журналу, но и привлечь к нему внимание. Торги проходят под лозунгом « Я читаю «Плейбой» ради искусства». Напомню, что нынешний аукцион станет четвертым по счету за последние полгода. В октябре «Плейбой» продавал редкий номер 1953 года с Мэрилин Монро на обложке, а месяц назад с молотка ушла фотография обнаженной Мадонны, сделанная на заре ее карьеры.
Добавим, что на предыдущем аукционе работ из архивов «Плейбой» за 17 выставленных на торги лотов удалось выручить 230 тысяч долларов.