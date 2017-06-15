В Австралии кенгуру и собака устроили настоящую драку (видео)

В штате Новый Южный Уэльс автомобилист Энтони Хартли снял на видео поединок кенгуру и немецкой овчарки на обочине дороги. Так, животные устроили настоящую драку, передает Yahoo 7 News.

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На видео можно увидеть, как собака лает на кенгуру, который время от времени делает выпады в ее сторону. Примерно через 20 минут к дерущимся подошел полицейский, который их и разнял.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети опубликовали австралийский ролик о мужчине, который спас собаку от кенгуру.