В Австралии мужчина подрался с кенгуру и спас собаку (видео)

В сети набирает популярность австралийский ролик о мужчине, который спас собаку от кенгуру. Видео было опубликовано на YouTube-канале Alex William.

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На видеозаписи кенгуру хватает бегущую на него собаку и начинает душить, но хозяин пса не теряется и приходит на помощь питомцу. Он становится в боксерскую стойку и бьет кенгуру по головое. После этого дикое сумчатое отпускает пса и отступает восвояси.

На момент написания новости ролик набрал почти полтора миллиона просмотров. В комментариях зрители в основном поддерживают мужчину, который защитил собаку.