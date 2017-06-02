"Новая звезда сети": ролик с поедающим круассан котом назвали "величайшим в истории" (видео)
18:24, 02 июня 2017Курьёзы
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Видео, на котором кот с хозяином едят круассан, взорвало сеть.
За шесть дней ролик просмотрели более 120 тысяч человек / скриншот
Виде с котом по кличке Каспер покорило пользователей в сети.
Сюжет можно передать одной фразой - белый кот вместе с хозяином ел круассан. Но видео так понравилось некоторым пользователям, что стало фактически вирусным.
Ролик был опубликован на персональном канале хозяина Rukasthecat, у которого несколько котов.
Комментаторы оказались в восторге от того, как пушистик самозабвенно ел выпечку. За шесть дней ролик просмотрели более 120 тысяч человек.
Как сообщал УНИАН, ранне звездой сети стал пес-скейтбордист.
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