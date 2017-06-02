"Новая звезда сети": ролик с поедающим круассан котом назвали "величайшим в истории" (видео)

18:24, 02 июня 2017
Курьёзы
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Видео, на котором кот с хозяином едят круассан, взорвало сеть.

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Виде с котом по кличке Каспер покорило пользователей в сети.

Сюжет можно передать одной фразой - белый кот вместе с хозяином ел круассан. Но видео так понравилось некоторым пользователям, что стало фактически вирусным. 

Ролик был опубликован на персональном канале хозяина Rukasthecat, у которого несколько котов. 

Комментаторы оказались в восторге от того, как пушистик самозабвенно ел выпечку. За шесть дней ролик просмотрели более 120 тысяч человек. 

Как сообщал УНИАН, ранне звездой сети стал пес-скейтбордист.

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Теги: #коты#звезда сети