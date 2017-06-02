"Новая звезда сети": ролик с поедающим круассан котом назвали "величайшим в истории" (видео)

Виде с котом по кличке Каспер покорило пользователей в сети.

Сюжет можно передать одной фразой - белый кот вместе с хозяином ел круассан. Но видео так понравилось некоторым пользователям, что стало фактически вирусным.

Ролик был опубликован на персональном канале хозяина Rukasthecat, у которого несколько котов.

Комментаторы оказались в восторге от того, как пушистик самозабвенно ел выпечку. За шесть дней ролик просмотрели более 120 тысяч человек.

Как сообщал УНИАН, ранне звездой сети стал пес-скейтбордист.