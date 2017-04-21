Пес-скейтбордист стал новой звездой сети (видео)
10:04, 21 апреля 2017Курьёзы
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За двое суток ролик набрал более 80 тысяч лайков.
В Лондоне пес прокатился на скейтборде / скриншот
В Клиссолд-парк в Лондоне собака породы французский бульдог прокатилась по рампе на скейтборде.
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Видеозапись с питомцем опубликовали в микроблоге ImogenRussellWill в Twitter 18 апреля.
За двое суток ролик набрал более 84 тысяч лайков и 52 тысяч ретвитов.
Некоторые пользователи в комментариях к записи посоветовали в следующий раз надеть на собаку шлем и солнечные очки, чтобы дополнить образ.
On a day of general perturbation, I bring you a French bulldog, skateboarding in Clissold Park pic.twitter.com/rLHTcbY1ji— ImogenRussellWill (@ImogenRW) April 18, 2017
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