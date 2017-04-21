Пес-скейтбордист стал новой звездой сети (видео)

10:04, 21 апреля 2017
Курьёзы
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За двое суток ролик набрал более 80 тысяч лайков.

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В Клиссолд-парк в Лондоне собака породы французский бульдог прокатилась по рампе на скейтборде.

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Видеозапись с питомцем опубликовали в микроблоге ImogenRussellWill‏ в Twitter 18 апреля.

За двое суток ролик набрал более 84 тысяч лайков и 52 тысяч ретвитов.

Некоторые пользователи в комментариях к записи посоветовали в следующий раз надеть на собаку шлем и солнечные очки, чтобы дополнить образ.

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Теги: #Лондон#пес#скейтбордист