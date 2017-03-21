Биатлонистку из Франции во время гонки атаковала белка (видео)

Во время гонки с массовым стартом в ходе девятого этапа Кубка мира в Осло на французскую биатлонистку Жюстин Бреза прыгнула белка.

Животное выбежало на трассу перед спортсменками и прыгнуло на представительницу Франции.

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Бреза, правда, не растерялась, хвостатого нападающего отогнала и продолжила гонку.

Ранее УНИАН сообщал, что в Сиэтле (штат Вашингтон) белка украла 150 лампочек с рождественской гирлянды за 24 часа.