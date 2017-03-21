Биатлонистку из Франции во время гонки атаковала белка (видео)
17:20, 21 марта 2017Курьёзы
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Белочка выбежала на трассу во время перегонов Кубка мира в Осло.
Французская биатлонистка Жюстин Бреза / REUTERS
Во время гонки с массовым стартом в ходе девятого этапа Кубка мира в Осло на французскую биатлонистку Жюстин Бреза прыгнула белка.
Животное выбежало на трассу перед спортсменками и прыгнуло на представительницу Франции.
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Бреза, правда, не растерялась, хвостатого нападающего отогнала и продолжила гонку.
Ранее УНИАН сообщал, что в Сиэтле (штат Вашингтон) белка украла 150 лампочек с рождественской гирлянды за 24 часа.
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