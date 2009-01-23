В Киевском зоопарке планируют открыть павильон вампиров

Депутаты Киевского городского совета утвердили программу развития столичного зоопарка на 2009-2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, в перечне запланированного, в частности, строительство павильона для ночных животных и создание экспозиции летучих мышей, а именно - летучих собак, вампиров (рукокрылые, которые питаются кровью крупных животных, - УНИАН).

Соответствующий проект решения был рассмотрен и утвержден Киевсоветом на заседании 22 января.

Программой предусмотрено развитие инфраструктуры, строительство и реконструкция вольеров и других экспозиционных и подсобных помещений по научно обоснованным нормам в соответствии с требованиями Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA) и Этического кодекса обязанностей членов Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов (WAZA) относительно благополучия животных, создания комфортных климатических, санитарно-гигиенических условий на ограниченной площади экспозиции, а также введение мер безопасности и эпидемиологической защиты посетителей и животных в условиях зоопарка.

В рамках выполнения мероприятий программы запланировано строительство и реконструкция 23 объектов зоопарка, а именно: паркинга; двух учреждений питания; 15 павильонов для содержания животных; лечебно-диагностического корпуса; котельные с укреплением склона и строительством подпорных стен; инженерных сетей; вивария; научно-просветительской комплексной экспозиции местных видов флоры и фауны, внесенных в Красную книгу Украины, “Экологической тропы” в Шулявской балке.

Предусматривается приобретения животных, которых планируют разместить на объектах нового строительства и реконструкции. В первую очередь это человекообразные обезьяны (горилла, гиббон, орангутанг) и мелкие виды широконосых обезьян (саймири, игрунка, саки, уакари). Требует обновления и коллекция кошачьих, учитывая это предусматривается закупка львов, леопардов, гепардов и различных видов мелких кошачьих. Из собачьих планируется приобретение шакалов и койотов, а также улучшение коллекции копытных: приобретение буйволов африканских, кисточкоухих свиней, носорогов черных, больших африканских антилоп и других.

Коллекция птиц будет расширена за счет приобретения крупных видов попугаев (какаду, ара, амазоны), тропических фруктоядных голубей, птиц-носорогов и тому подобное. Предусматривается реконструкция всех экспозиций прудов, что даст возможность качественно улучшить условия содержания болотных видов птиц и увеличить их количество, например, создать колонию фламинго в количестве до 50.

За период реализации программы планируется пополнение зоологической коллекции на 400-800 особей 150-200 видов.

Документ принят с целью определения стратегии дальнейшего развития зоологического парка.

Ответственным за выполнение программы определено Главное управление КГГА здравоохранения и медицинского обеспечения.

Объем бюджетного финансирования, предусмотренный на выполнение программы на 2009-2013 годы, составляет 281 млн. 910 тыс. грн., в частности уже в этом году предусматривается выделить на эти цели из городского бюджета 125 млн. 980 тыс. грн.

Справка УНИАН. 24 марта с.г. Киевский зоопарк будет праздновать 100-летие.

Зоопарк является официальным членом Евразийской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (EARAZA) и Международной информационной системы биологических видов (ISIS).

Площадь территории природно-заповедной зоны зоопарка составляет 34,22 га. Количество видов животных и растений, составляющих экосистему зоопарка, превышает несколько тысяч.