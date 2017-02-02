Шварценеггер предложил Трампу поменяться местами работы, чтобы "люди спали спокойно" (видео)

Звезда боевиков опубликовал видеозапись с ответом в Twitter.

Ранее Трамп на национальном молитвенном завтраке сказал, что он был успешен в роли ведущего в телешоу «Подмастерье-знаменитость» (Celebrity Apprentice) и раскритиковал актера за низкие рейтинги нового сезона этого шоу, где уже Шварценеггер выступает в роли ведущего.

«Они наняли большую кинозвезду, Арнольда Шварценеггера на мое место, и мы все знаем, что из этого получилось», - отметил Трамп.

Республиканец также в шутку призвал находящихся в зале людей «помолиться за Арнольда и за рейтинги шоу».

В своем видеоответе актер предложил президенту поменяться местами работы.

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«Эй, Дональд, есть отличная идея: почему бы не поменяться работами - ты вновь будешь руководить на ТВ, потому что такой эксперт по рейтингам, а я возьму твою работу, и люди наконец смогут снова спать спокойно», - сказал Шварценеггер.

Представитель актера позже опубликовал заявление, в котором отметил, что «Арнольд молится за то, что президент Трамп начнет улучшать свои собственные рейтинги, которые являются худшими в истории для нового президента».