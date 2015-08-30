В США хакеры "похоронили" Арнольда Шварценеггера
Американские хакеры опубликовали информацию о том, что известный актер и политик был найден мертвым в своем доме. Позднее "железного Арни" видели живым в ресторане.
Хакеры взломали новостной сайт MSNBC.com и перенаправляли посетителей на сайт-фальшивку, где содержалась неправдивая информация о смерти Арнольда Шварценеггера, сообщают РИА Новости со ссылкой на Intermational Business Times.
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Отмечается, что в новости "сообщалось", что полиция Лос-Анджелеса обнаружила 68-летнего актера и политика мертвым в своем доме после анонимного звонка в службу спасения. Также упоминалось, что смерть Шварценеггера подтвердил один из членов его семьи.
"Сам Шварценеггер уже после сообщения о своей "смерти" был замечен в ресторане итальянской кухни вместе с Робертом Эрлом, продюсером фильма "Неудержимые", - сообщает издание.
Близкий друг актера, бодибилдер Калум фон Могер также опроверг эту новость.
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Шварценеггер стал далеко не первой жертвой подобных "новостей". В частности, кроме него "хоронили" Сильвестра Сталлоне, Уилла Смита, Джеки Чана, Роуэна Аткинсона и многих других. Особенно не повезло звезде сериала "Ходячие мертвецы" Норману Ридусу — его только в 2014 году объявляли скончавшимся четыре раза.