Новый король Таиланда взошел на престол (фото)

Он стал королем Вачиралонгкорном, десятым монархом из династии Чакри, передает Русская служба Би-би-си.

Маха Вачиралонгкорн стал наследником в 1972 году. Сейчас ему 64 года.

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Принц должен был стать королем уже 14 октября, но коронацию отложили. Как сообщал премьер-министр Прают Чан-Оча, Маха Вачиралонгкорн попросил дать ему время на оплакивание отца.

Сообщалось, что коронацию могут отложить на год. Регентом на время отсутствия короля назначили 94-летнего генерала Према Тинсуланонда.

Король Пхумипон умер 13 октября 2016 года на 89-м году жизни. Он правил с с 9 июня 1946-го и в последние годы редко появлялся на публике из-за проблем со здоровьем. Осенью 2014 года ему удалили желчный пузырь, а летом 2016 года сделали операцию на сердце.