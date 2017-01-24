"Семь дней": в США устроили розыгрыш с девочкой из "Звонка" к премьере нового фильма ужасов (видео)
16:39, 24 января 2017Курьёзы
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В США в преддверии премьеры нового фильма ужасов "Звонки" для посетителей магазина техники решили устроить розыгрыш со знаменитой девочкой из колодца.
Девочка из "Звонка" вылезла из телевизора и напугала покупателей магазина / скриншот
Видеозапись пранка опубликована на канале BD Horror Trailers and Clips на хостинге Youtube.
Организаторы розыгрыша спрятали девушку, загримированную под героиню фильма Самару, за одним из телевизоров.
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Посетителей приглашали к стенду, затем на всех экранах внезапно появлялось изображение героини кинокартины. В этот момент актриса вылезала из телевизора и пыталась напугать покупателей.
Увидев девушку, посетители магазина вскрикивали от испуга, многие пускались наутек.
Премьера фильма состоится 3 февраля.
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