"Семь дней": в США устроили розыгрыш с девочкой из "Звонка" к премьере нового фильма ужасов (видео)

Видеозапись пранка опубликована на канале BD Horror Trailers and Clips на хостинге Youtube.

Организаторы розыгрыша спрятали девушку, загримированную под героиню фильма Самару, за одним из телевизоров.

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Посетителей приглашали к стенду, затем на всех экранах внезапно появлялось изображение героини кинокартины. В этот момент актриса вылезала из телевизора и пыталась напугать покупателей.

Увидев девушку, посетители магазина вскрикивали от испуга, многие пускались наутек.

Премьера фильма состоится 3 февраля.