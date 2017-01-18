Disney обнародовала видео о тайной связи мультфильмов Pixar

В течение многих лет поклонники студии Pixar догадывались, что герои всех их мультфильмов могут существовать в одной и той же кинематографической Вселенной. На странице "Истории игрушек" в Facebook появилось видео, подтверждающее эту гипотезу.

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Начиная с "Поисков Дори", в 2,5-минутном клипе появляются все персонажи мультиков Pixar. Об этом пишет The Independent.

Сначала главная героиня "Головоломки" появляется возле аквариума из "В поисках Дори". "Головоломка" оказывается также связана с "Добрым Динозавром", а оттуда, через игрушечного динозавра, – с "Корпорацией монстров".

Салли из "Корпорации монстров" вырезан на бревне в "Храбром". В "Храбром" же появляются ссылки на "Тачки", в "Тачках" – на детский сад в "Истории игрушек-3".

Медведь из "Истории игрушек-3" – мягкая игрушка из мультфильма "Вверх", аналога ресторана "Густо"из "Рататуя" есть в "Тачках" и прочее.