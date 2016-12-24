Coub выбрал лучшие ролики 2016 года
06:49, 24 декабря 2016Курьёзы
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Сервис Coub определил лучшие короткие зацикленные видеоролики из опубликованных на платформе по итогам 2016 года.
coub.com
Всего сервис отобрал около 100 роликов в трех категориях — «Лучшие коубы», «Скрытые жемчужины» и «Мемы».
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Представляем вам несколько интересных видео из списка лучших.
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