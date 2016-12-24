Coub выбрал лучшие ролики 2016 года

Всего сервис отобрал около 100 роликов в трех категориях — «Лучшие коубы», «Скрытые жемчужины» и «Мемы».

Читайте такжеХимия в бутылочке и поездка в Нарнию: самые прикольные фотожабы и коубы о "радостях" Добкина-младшего в Раде

Представляем вам несколько интересных видео из списка лучших.