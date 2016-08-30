На набережной в Тюмени вместо ламп приклеили распечатки ламп

Фото фейковой подсветки опубликовала жительница города в местной группе в соцсети.

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В организации «Тюменьгормост» объяснили, что бумажки были наклеены специально - рабочие решили прикрыть ниши для ламп с проводами под напряжением. По словам директора компании Николая Грибоедова, фонарей нет, потому что часть из них вырвали вандалы, а другие «вышли из строя по непонятным причинам», передает 72.ru.

Грибоедов отметил, что ниши заклеивали ко Дню города (праздник состоялся 30 июля). С тех пор на набережной заменили 94 фонарика, еще 500 директор компании пообещал установить в ближайшее время.

«Чтобы эти ниши не зияли, их и заклеили, а провода в них перевязали. На данный момент на набережной заменили уже 94 таких фонарика. Еще 500 находятся на складе, их поменяют в ближайшее время», - рассказал Грибоедов.