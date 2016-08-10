Креативные конкуренты Чауса-консервника: куда еще украинские чиновники прятали взятки (фото, видео)

Пока судья-консервник из Днепровского районного суда Киева Николай Чаус, которого накануне поймали на взятке в $150 тысяч, медленно и уверенно превращается в украинских соцсетях в мэм, УНИАН решил вспомнить другие экзотические места, куда наши чиновники прятали деньги. Ведь не он первый и не он последний.

В подземелье

Для начала вспомним свежую историю – "николаевского тутанхамона". Недавно во время обыска в имении первого заместителя Николаевской ОГА Николая Романчука правоохранители обнаружили чемодан с $300 тысячами и большое количество ювелирных изделий. Но больше всего удивила сеть тоннелей под зданием. Там были сейфы с золотыми слитками, старинными иконами, антиквариатом, столовым серебром.

В собственную мантию

Летом 2015 на взятке попался председатель Апелляционного суда Антон Чернушенко. Он прятал наличные себе в мантию прямо во время визита правоохранителей. Впоследствии в ГПУ сообщили, что у Чернушенко изъяли $6,5 тыс., примерно 30 тысяч гривень, ключи от 5 машин, зарегистрированных на его родственников, карточки на горючее (14 тонн).

Между ногами

Этот курьез случился в сентябре прошлого года в Каменце-Подольском. ГАИшника поймали на получении взятки активисты из "Дорожного контроля". Они и сняли на видео, как мужчина пытается спрятать деньги между ног, сидя у себя в машине.

В унитаз

Здесь история не столько про "спрятать", сколько про "избавиться". Но, по нашему мнению, тоже достойна внимания.

В феврале этого года на систематических взятках погорели таможенники во Львовском аэропорту. Ловкая сотрудница таможенного поста должна была за "вознаграждение" без помех пропустить бизнес-леди, которая везла одежду из Турции.

Однако на записи с камеры наблюдения впоследствии мы видим женщину, которая бежит по коридору в направлении туалета, а следом за ней – двое мужчин. Горе-взяточница пыталась утопить злосчастные деньги в унитазе, но не успела.

В пенек

В 2013 году в то время начальник Главного управления ветеринарной медицины Харьковской области Владимир Олейник погорел на вымогательстве взятки в 70 тысяч долларов за разрешение на производство продуктов животного происхождения.

Крайне осторожный чиновник, чтобы не получать деньги из рук в руки, задействовал двух своих подчиненных, а местом передачи назначил лес, точнее пенек в лесу. "Один из сообщников вез предпринимателя в лес, указывал на тайник в лесу, там оставляли деньги. После чего второй соучастник деньги оттуда забирал. После этого все были задержаны", – рассказали тогда в СБУ.

В зонтик

В том же 2013-го на Винничине врач, который председательствовал в комиссии по определению группы инвалидности, требовал у пенсионера $3,2 за справку, которая позволила бы ему стать в очередь на бесплатное авто. Горе-врача поймали на горячем, а деньги нашли...в зонтике.

Напоследок отметим, что по масштабу с творением судьи Чауса ни один из этих примеров не сравнится. Все же, 150 тысяч долларов. Но о креативности можно спорить.