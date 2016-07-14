"Вы видели здесь дикого Пикачу?": американские полицейские попались на камеру во время игры в Pokemon Go

Об этом пишет "Газета.Ru".

Видеозапись сделана в районе города Квинс.

«Видели ли вы где-то здесь дикого Пикачу?», - задал полицейским вопрос Хониг.

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Один из полицейских ответил, что «уже поймал его». Помимо самих сотрудников полиции в кадр также попали их автомобили. Телеканал сообщает, что пока не получал ответа на запрос, находились ли офицеры при исполнении служебных обязанностей во время игры.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство Мемориального музея холокоста в Вашингтоне запретило посетителям играть в Pokemon Go на территории учреждения.