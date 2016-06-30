В Чехии судят активистов, которые подменили президентский штандарт над пражским Градом красными шортами

Сейчас над ними начался судебный процесс, со ссылкой на "Чешское радио" сообщает "Европейская правда".

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В обвинениях в их адрес, в частности, говорится о нанесенном государству ущербе на сумму 90 тысяч крон (почти 90 тыс.грн.) В том числе, администрация Града говорит о поврежденном ими покрытии крыши.

Адвокаты утверждают, что крыша была в плохом состоянии еще до действий их подзащитных.

Подсудимые, члены группы Ztohoven, попытались обратить судебное заседание в шутку – двое из них пришли в зал суда одетыми в костюмы трубочистов, третий надел древний костюм.

Они пытались объявить отвод судье, объясняя, что тот назначил президент, но безуспешно. Во время судебных слушаний активисты передали судье кусочек президентского штандарта. Они заявили, что накануне разрезали штандарт 1152 на куска и "раздали их народу".

Ранее представители группы Ztohoven отказывались отдать флаг власти, утверждая, что "он улетел".