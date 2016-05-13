В России первоклассник угнал у отца машину и проехал за рулем 9 километров

Как было установлено впоследствии, ребенок - житель Рязанского района, ученик первого класса, когда находился дома один, взял ключи от отцовского автомобиля, завел его и отправился в город Рязань, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Заметив автомобиль, за рулем которого находился ребенок, неравнодушные граждане сообщили об этом в дежурную часть ГИБДД. Дежурный немедленно дал ориентировку экипажам ДПС и вскоре автомобиль был остановлен в районе Центрального автовокзала города Рязани. После остановки, на место были вызваны родители и сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.

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Как сообщает rzn.info, путь ребенка до Центрального автовокзала, где его остановили, составил порядка 9 километров. Он двигался по одной улице, Московскому шоссе, и по пути миновал пост ГИБДД и развязку.