Тигр Амур и козел Тимур стали товарным знаком в РФ

Об этом российским СМИ сообщил директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев.

По его словам, данная мера позволит увеличить объем средств от продажи фирменной продукции сафари-парка на содержание и развитие заведения.

"Так, в декабре у производителей мы заказали сувенирной продукции на 400 тысяч рублей. В январе закупки составили уже два миллиона рублей", — отметил Мезенцев.

Читайте такжеВ России запустят реалити-шоу с участием тигра Амура и козла ТимураРанее парк опубликовал набравшие большую популярность в соцсетях видеоролики, свидетельствующие о необычной дружбе козла и тигра. Как можно убедиться, просматривая видеоролики, козел Тимур и тигр Амур регулярно совершают совместные прогулки по парку.