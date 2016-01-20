Тигр Амур и козел Тимур стали товарным знаком в РФ
Приморский сафари-парк зарегистрировал товарный знак "Амур и Тимур", чтобы никто не мог воспользоваться кличками популярных животных в коммерческих целях.
Об этом российским СМИ сообщил директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев.
По его словам, данная мера позволит увеличить объем средств от продажи фирменной продукции сафари-парка на содержание и развитие заведения.
"Так, в декабре у производителей мы заказали сувенирной продукции на 400 тысяч рублей. В январе закупки составили уже два миллиона рублей", — отметил Мезенцев.
Читайте такжеВ России запустят реалити-шоу с участием тигра Амура и козла ТимураРанее парк опубликовал набравшие большую популярность в соцсетях видеоролики, свидетельствующие о необычной дружбе козла и тигра. Как можно убедиться, просматривая видеоролики, козел Тимур и тигр Амур регулярно совершают совместные прогулки по парку.