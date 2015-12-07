В Вене прохожий выловил из Дуная более 100 тысяч евро
15:47, 07 декабря 2015Курьёзы
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Австрийская полиция пытается выяснить происхождение более 100 тысяч евро, которые заметил в реке и попытался выловить один из прохожих.
Житель Вены выловил из реки более 100 тысяч евро / youtube.com
Как передает BBC, житель австрийской столицы, заметивший банкноты, нырнул за ними в воду. Однако прохожие подумали, что он решил покончить с собой и вызвали полицию.
Правоохранители прибыли на место как раз в момент, когда мужчина вылавливал из реки банкноты достоинством в 100 и 500 евро. Сейчас он претендует на то, чтобы ему отдали часть спасенной из воды суммы.
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Как сообщили в полиции, у правоохранительных органов пока нет никаких данных, свидетельствующих о криминальном происхождении найденных в реке денег.
Житель Вены выловил из Дуная более 100 тысяч евро
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