В Вене прохожий выловил из Дуная более 100 тысяч евро

Как передает BBC, житель австрийской столицы, заметивший банкноты, нырнул за ними в воду. Однако прохожие подумали, что он решил покончить с собой и вызвали полицию.

Правоохранители прибыли на место как раз в момент, когда мужчина вылавливал из реки банкноты достоинством в 100 и 500 евро. Сейчас он претендует на то, чтобы ему отдали часть спасенной из воды суммы.

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Как сообщили в полиции, у правоохранительных органов пока нет никаких данных, свидетельствующих о криминальном происхождении найденных в реке денег.