Во Львове заблудился итальянец – почти сутки возил по городу покойника в катафалке

Во Львове полицейские оказали помощь гражданину Италии, который заблудился и почти сутки, возил по городу покойника в катафалке.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе полиции Львова, 7 ноября полицейские заметили возле главного железнодорожного вокзала Львова растерянного иностранца возле автомобиля «Мерседес» (катафалк) с номерами итальянской регистрации, в котором находился гроб. Мужчина вел себя растерянно и странно, периодически уезжая и вновь возвращаясь на прежнее место.

Сотрудники полиции, несмотря на трудности в общении (мужчина понимал исключительно итальянский язык), выяснили, что гражданин Италии привез в Украину погибшего в Италии мужчину, и гроб он должен доставить в Тернопольскую область. Во Львове он заблудился, и около суток не мог выехать из города.

Полиция связалась с сестрой погибшего и разработала детальный маршрут для иностранца, а также сопровождала его до выезда из Львова в направлении Тернопольской области.