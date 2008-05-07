Женщины больше пострадают от глобального потепления

Лауреат Нобелевской премии мира, кенийка Вангари Маатаи заявила, что женщины пострадают от глобального потепления и изменения климата вообще больше, чем мужчины, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters. Это связано с тем, что женщины, по ее словам, привязаны к месту и в большей степени зависят от природы и ее ресурсов – воды, земли и растений.

В разговоре с журналистами Маатаи сообщила, что в основном она имеет в виду женщин из развивающихся стран, население которых составляет большую часть всех жителей Земли. Она отметила, что мужчины – в случае неблагоприятных климатических изменений – в состоянии отправиться на другие территории или даже в другую страну, а женщины вынуждены оставаться там, где идет вырубка лесов, случаются засухи и голод.

По словам другого нобелевского лауреата Джоди Уильямс, изменение климата представляет угрозу безопасности. Отчасти из-за него (а именно из-за опустошения сельскохозяйственных земель), считает она, начался конфликт в суданском Дарфуре.

Уильямс рассказала, что во время ее последнего визита в лагерь беженцев на границе с Чадом она видела, как за водой, нехватка которой ощущается в регионе, отправляют женщин и детей. "Потому что если бы за водой отправились мужчины, их могли бы убить, а женщине всего лишь – всего лишь! – грозит изнасилование".

Оба лауреата считают одним из главных виновников изменений климата государство Соединенных Штатов Америки, которое, по их мнению, должно ограничить объемы выбросов в атмосферу вредных веществ.