91-летний президент Зимбабве 25 минут читал не ту речь

Предположительно, с теми же словами он обратился к нации в прошлом месяце.

Как передает Франс пресс, 91-летний лидер прочел 25-минутную речь до конца, по всей видимости, не заметив ошибки, сообщает Русская служба ВВС.

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Правительственная газета Herald сообщает, что в путанице с выступлениями повинны помощники президента. По словам пресс-секретаря Мугабе Джорджа Чарамбы, лидер Зимбабве прочтет нужную речь позже в гостинице в столице Хараре.

Мугабе возглавляет страну с 1980 года. Его очередной президентский срок истекает в 2018 году.