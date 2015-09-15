91-летний президент Зимбабве 25 минут читал не ту речь
18:41, 15 сентября 2015Курьёзы
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Президент Зимбабве Роберт Мугабе выступил на церемонии открытия парламента с речью, которую он один раз уже произносил.
REUTERS
Предположительно, с теми же словами он обратился к нации в прошлом месяце.
Как передает Франс пресс, 91-летний лидер прочел 25-минутную речь до конца, по всей видимости, не заметив ошибки, сообщает Русская служба ВВС.
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Правительственная газета Herald сообщает, что в путанице с выступлениями повинны помощники президента. По словам пресс-секретаря Мугабе Джорджа Чарамбы, лидер Зимбабве прочтет нужную речь позже в гостинице в столице Хараре.
Мугабе возглавляет страну с 1980 года. Его очередной президентский срок истекает в 2018 году.
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