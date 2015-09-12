В Британии с аукциона продадут скелет динозавра юрского периода

Скелет плотоядного аллозавра выставлен на торги в Великобритании, сообщается на сайте аукционного дома Summers Place Auctions, пишет lenta.ru.

Организаторы аукциона планируют продать лот за сумму от 300 тысяч до 500 тысяч фунтов (от 460 тысяч до 771 тысячи долларов). Торги состоятся 25 ноября в местечке Биллингсхерст (графство Западный Суссекс)

«Аллозавр вместе с тираннозавром стали самыми известными плотоядными динозаврами в западной популярной культуре. Говоря о размере аллозавра, можно добавить, что он может заинтересовать не только музеи, но и владельцев шикарных гостиных», — сообщил глава аукционного дома Руперт Ван дер Верфф.

Ящер жил в юрский период примерно 145-155 миллионов лет назад. Скелет размером два метра в длину принадлежит молодой особи — взрослый аллозавр достигает 8,5 метра в длину. Скелет был найден при раскопках в карьере в штате Вайоминг.

Упоминания об аллозавре можно встретить во многих литературных произведениях и фильмах XX века. Например, о нем пишет Конан Дойль в своем романе «Затерянный мир».