Полиция в Индии 21 час пересчитывала конфискованную взятку
18:40, 16 августа 2015Курьёзы
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В Калькутте полиция потратила 21 час на автоматический пересчет наличных, которые были переданы местному инженеру в качестве взятки. Наличные считали с помощью трех денежных машин.
REUTERS
Всего размер предполагаемой взятки составил 3,2 млн долларов. Их передали инженеру, выполняющему заказы от местных властей. Сейчас он арестован вместе со своим сыном, чья роль в коррупционном скандале не уточняется, сообщает Русская служба ВВС.
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Антикоррупционное подразделение полиции обнаружило наличные внутри подушек, матрасов, диванов, между перекрытиями в потолке, в тайниках в стене и в ванной под плиткой, а также в холодильнике.
Несмотря на полное истощение после почти суток пересчета наличных, полиция намерена проверить другие дома, где жил инженер.
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