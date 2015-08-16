Полиция в Индии 21 час пересчитывала конфискованную взятку

Всего размер предполагаемой взятки составил 3,2 млн долларов. Их передали инженеру, выполняющему заказы от местных властей. Сейчас он арестован вместе со своим сыном, чья роль в коррупционном скандале не уточняется, сообщает Русская служба ВВС.

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Антикоррупционное подразделение полиции обнаружило наличные внутри подушек, матрасов, диванов, между перекрытиями в потолке, в тайниках в стене и в ванной под плиткой, а также в холодильнике.

Несмотря на полное истощение после почти суток пересчета наличных, полиция намерена проверить другие дома, где жил инженер.