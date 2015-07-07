Микронезия попросилась в ФИФА после 114 пропущенных мячей в трех матчах

Об этом сообщает Lenta.ru.

"Я рассчитываю, что ФИФА приедет к нам на следующей неделе с инспекцией и определит нас в азиатскую зону. Если это произойдет, мы сможем получать техническую помощь и все, что за этим последует. Это будет отличным подспорьем для развития нашей сборной", — заявил главный тренер сборной Микронезии Стэн Фостер.

Микронезийцы принимали участие в Тихоокеанских играх, на которых потерпели три поражения с общим счетом 0:114. Команда уступила сборным Таити (0:30), Фиджи (0:38) и Вануату (0:46).

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Федеративные Штаты Микронезии — государство в Океании, расположенное на Каролинских островах, к северу от берегов Новой Гвинеи. Население страны составляет 106 тысяч человек.

В настоящий момент в ФИФА входит 209 национальных ассоциаций.