Микронезия попросилась в ФИФА после 114 пропущенных мячей в трех матчах
Футбольная сборная Федеративных штатов Микронезии попросила у Международной федерации футбола (ФИФА) разрешения войти в ее состав.
Об этом сообщает Lenta.ru.
"Я рассчитываю, что ФИФА приедет к нам на следующей неделе с инспекцией и определит нас в азиатскую зону. Если это произойдет, мы сможем получать техническую помощь и все, что за этим последует. Это будет отличным подспорьем для развития нашей сборной", — заявил главный тренер сборной Микронезии Стэн Фостер.
Микронезийцы принимали участие в Тихоокеанских играх, на которых потерпели три поражения с общим счетом 0:114. Команда уступила сборным Таити (0:30), Фиджи (0:38) и Вануату (0:46).
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Федеративные Штаты Микронезии — государство в Океании, расположенное на Каролинских островах, к северу от берегов Новой Гвинеи. Население страны составляет 106 тысяч человек.
В настоящий момент в ФИФА входит 209 национальных ассоциаций.