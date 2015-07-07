Российские полицейские рассказали, как делать безопасные селфи (фото)

Памятка под названием "Делай безопасные селфи. Крутое селфи может стоить тебе жизни" была презентована на пресс-конференции в Москве, передает Русская служба Би-би-си.

По данным полицейских, более 100 человек пострадали с начала года, пытаясь сделать селфи. При этом более 10 случаев закончились смертельным исходом.

"Люди ищут новые ракурсы, новые места, и часто это заканчивается трагически", - сказала помощник министра внутренних дел Елена Алексеева.

Памятку о безопасных селфи будут раздавать школьникам и студентам в ходе публичных мероприятий, а также уроков безопасности и правовой грамотности.

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В частности, в памятке содержится предупреждение о том, что "селфи с оружием убивает". В пример приводится случай с 21-летней москвичкой, которая случайно выстрелила себе в голову из травматического пистолета, пытаясь сделать селфи с пистолетом.

Также в полиции обращают внимание на опасность съемок селфи на железнодорожном транспорте, на крышах зданий и за рулем автомобиля.