Во Франции подозреваемый в нападении сделал селфи с отрубленной головой

Сообщается, что селфи было отправлено через сервис сообщений WhatsApp на номер, зарегистрированный в Северной Америке, передает Би-би-си. Личность получателя фотографии устанавливается.

Читайте такжеНапавший на завод во Франции боевик начал давать показания Нападение на завод в Сен-Кантен-Фаллавье близ Лиона было совершено в пятницу, 26 июня. Сотрудник транспортной компании свободно проехал на служебном автомобиле на территорию предприятия, после чего врезался в стоявшие на улице газовые баллоны. Никто из работников склада не пострадал, однако на месте происшествия было обнаружено обезглавленное тело мужчины и исламистские флаги.

Один из подозреваемых в нападении – 35-летний Ясин Сали - был задержан, сейчас его допрашивает полиция. По словам представителя прокуратуры Парижа, он пока отказывается давать показания.