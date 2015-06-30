Британское бюро находок рассказало о том что туристы забывают в поездах и на станциях

2000 мобильных телефонов, 1300 кошельков и портмоне, 600 зонтов, 529 ключей, 120 сумок с покупками, 73 мягкие игрушки, 70 пар очков, 62 чайника, 30 ноутбуков, 21 флакон духов и лосьонов, 13 колясок, 7 детских сидений - это список возвращенных вещей, представленный британской железнодорожной компанией First TransPennine Express, передает "Моя планета".

"Ежегодно мы находим более 6000 наименований утраченного имущества, в среднем 18 предметов в день, - рассказал Уилл Мантон, менеджер станций Западного Йоркшира. - Поскольку наш участок имеет большой региональный охват и обслуживает множество путешественников, мы порой находим странные и необычные предметы".

В числе редких находок компании, которые были возвращены владельцам: 8 комплектов вставных зубов, 6 гитар, 3 горных велосипеда, бутылка шампанского, хомяк, кошка и ящерица. Больше всего работников бюро находок удивили: надувной динозавр размером 1,8 м, хаггис (мешок из бараньего желудка), рамка с фотографией ведущей кулинарных шоу Мэри Берри и деревянная шкатулка с прахом умершего.

Невостребованные предметы компания жертвует на благотворительность. В прошлом году выручка составила более 1500 фунт стерлингов (2100 евро), сообщает газета The Metro.

Сотрудники бюро находок признались, что самым странным запросом стал звонок от мужчины, который потерял свою жену.