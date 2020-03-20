Счастливчик: австралиец разобрал на карантине кладовку и нашел сотни рулонов туалетной бумаги (фото)

Уборка осчастливила мужчину.

Житель Сиднея во время карантина устроил уборку и во время него в кладовке нашел тайник с сотней рулонов туалетной бумаги сорокалетней давности.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на Metro.

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Мужчина по имени Майкл Гуиргис решил убрать во время карантина. Он взялся раздоры хлам в кладовке его покойного отца. Так, неожиданно он обнаружил 270 рулонов туалетной бумаги сорокалетней давности.

Майкл вспомнил, что его отец переехал в Австралию из Египта в начале 80-х годов прошлого века. После его смерти кладовую с его вещами никто не убирал, поэтому состав бумаги никто не замечал.

"Когда я обнаружил все эти рулоны, у меня было ощущение, что я сорвал джекпот", - признался Гуиргис.

Мужчина решил раздать бумагу бесплатно из-за ажиотажа вокруг него. Он написал о находке в фейсбуке и предложил забрать рулоны. Однако желающих оказалось слишком много. Гуиргис решил направить бумагу в благотворительные организации и дома престарелых, а остальное отдаст желающим.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые рассказали, зачем люди покупают много туалетной бумаги.