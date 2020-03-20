Ученые выяснили, почему люди по всему миру скупают туалетную бумагу

В большинстве стран мира также не хватает медицинских масок.

Пандемия коронавируса в совершенно разных странах мира на разных континентах влияет на поведение людей почти одинаково: все панически скупают продукты, защитные маски, дезинфекторы и, как ни странно, туалетную бумагу.

Почему же настолько популярным оказался именно он, IFLScience узнавал у разных ученых и исследователей, пишет ТСН.

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Стресс

Исследователь сообщества по уменьшению рисков стихийных бедствий Мельбурнского университета Брайан Кук объясняет такую потребность в туалетной бумаге стрессом.

"Я подозреваю, что это связано с тем, как люди реагируют на стресс: они хотят элемента комфорта и безопасности", - считает он.

Также люди думают, что туалетная бумага может понадобиться им, если они заболеют и не смогут выходить на улицу и ходить в магазины.

Людям нравится думать, что они что-то делают

Алекс Рассел из Школы здоровья, медицинских и прикладных наук университета Центрального Квинсленда считает, что таким образом люди думают, что они что-то делают.

"Запасание туалетной бумагой - это также относительно дешевая акция, и людям нравится думать, что они что-то делают, когда чувствуют опасность", - заявил Рассел.

Подражание другим

Он также добавил, что когда люди видят, что другие что-то скупают, они испытывают потребность получить то же самое.

"Люди не только запасаются туалетной бумагой. Они скупают всевозможные вещи, такие как защитные маски и средства для дезинфекции рук. Такие продукты, как консервы и другие не скоропортящиеся. Они покупают то, что считают им нужно, и одним из этого списка является туалетная бумага", – отметил ученый.

Рассел также пояснил, что в действительности люди покупают много и другого, но мы замечаем именно туалетную бумагу, поскольку ее упаковки являются большими и занимают много места на полке.

Трудно заменить

По мнению ученого из университета Центрального Квинсленда, еще одной причиной является то, что в понимании людей туалетную бумагу трудно чем-то заменить.

"Вторая причина, которую мы можем заметить, это то, что ее непросто заменить. Если в супермаркете нет определенного ингредиента для приготовления ужина, вы можете просто его заменить или приготовить совсем другое блюдо. Но, если нет рулона туалетной бумаги, то это всех огорчает. Конечно, есть влажные или бумажные полотенца, но это не совсем то", - сказал Рассел.

Он также добавил, что большинство понимает, что в скупке нет нужды, но все равно люди продолжают это делать.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Соединенных Штатов Америки нашли замену дефицитной из-за коронавируса туалетной бумаге. И это простые биде, спрос на которые резко вырос в последние дни.