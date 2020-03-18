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Во время экстренного обращения премьера Венгрии "пустили" без звука

17:06, 18 марта 2020
Курьёзы
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Экстренное обращение удалили с официальной страницы премьера / Скриншот

Об этом сообщает Европейская правда.

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Трансляцию без звука запустили в Facebook. Сам глава венгерского правительства, очевидно, не знал о технической неисправности и продолжил свою речь. Курьез длился несколько минут.

Ролик с Орбаном просмотрели более 1 миллиона пользователей, зрители оставили более 30 тысяч комментариев.

Вскоре экстренное обращение удалили с официальной страницы премьера.

Как сообщал УНИАН, по технической ошибке обращение президента Украины Владимира Зеленского на телеканале ICTV сопровождалось странными субтитрами.

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