Во время экстренного обращения премьера Венгрии "пустили" без звука

Ролик с Орбаном просмотрели более 1 миллиона пользователей, зрители оставили более 30 тысяч комментариев.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отчитался о коронавирусе в стране в беззвучном режиме.

Об этом сообщает Европейская правда.

Читайте также"Я без вас скучаю": на странице киевского метро появилось обращение к пассажирам

Трансляцию без звука запустили в Facebook. Сам глава венгерского правительства, очевидно, не знал о технической неисправности и продолжил свою речь. Курьез длился несколько минут.

Ролик с Орбаном просмотрели более 1 миллиона пользователей, зрители оставили более 30 тысяч комментариев.

Вскоре экстренное обращение удалили с официальной страницы премьера.

Как сообщал УНИАН, по технической ошибке обращение президента Украины Владимира Зеленского на телеканале ICTV сопровождалось странными субтитрами.