Во время экстренного обращения премьера Венгрии "пустили" без звука
17:06, 18 марта 2020Курьёзы
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Ролик с Орбаном просмотрели более 1 миллиона пользователей, зрители оставили более 30 тысяч комментариев.
Экстренное обращение удалили с официальной страницы премьера / Скриншот
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отчитался о коронавирусе в стране в беззвучном режиме.
Об этом сообщает Европейская правда.
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Трансляцию без звука запустили в Facebook. Сам глава венгерского правительства, очевидно, не знал о технической неисправности и продолжил свою речь. Курьез длился несколько минут.
Ролик с Орбаном просмотрели более 1 миллиона пользователей, зрители оставили более 30 тысяч комментариев.
Вскоре экстренное обращение удалили с официальной страницы премьера.
Как сообщал УНИАН, по технической ошибке обращение президента Украины Владимира Зеленского на телеканале ICTV сопровождалось странными субтитрами.
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