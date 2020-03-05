Поливала и выкладывала фотографии в соцсетях: американка по ошибке два года ухаживала за пластиковым растением

Женщина поливала цветок, и выкладывала его фотографии в соцсетях, восхищаясь красотой и «совершенством» зеленого растения.

Жительница американского штата Калифорния два года заботилась о суккуленте в горшке и поняла, что он пластмассовый, когда решила пересадить растение.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Домохозяйка Сели Уилкс (Caelle Wilkes) гордилась красивым растением, которое стояло в горшке у нее на кухонном окне. Она регулярно поливала суккулент и не разрешала другим людям заботиться о нем, так как хотела обеспечить растению должный уход. «Суккуленты нужно поливать только раз в неделю или меньше, и если их залить, они могут погибнуть», — рассказала она.

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В конце февраля женщина решила пересадить растение в новый горшок. «Я нашла самую милую вазочку, которая хорошо ему подходила. Я извлекла растение из пластикового контейнера, в котором оно было куплено, и узнала, что оно искусственное», — сказала Уилкс.

Свою историю женщина опубликовала в Facebook. «Я столько любви вложила в этот суккулент! Я мыла ему листочки. Я делала все, чтобы он выглядел хорошо, а он оказался пластиковый! Как я не знала этого! Я поняла, что эти два жила во лжи», — заключила она.