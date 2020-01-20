Мэр Сум на Крещение искупался под грязной опорой моста с надписью «Иди на**й»: в соцсетях смеются

Видео с купанием Лысенко собрало более 11 тысяч просмотров.

Сумской городской голова Александр Лысенко решил окунуться в воду на праздник Крещения 19 января, однако выбрал для этого не очень подходящее место.

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На видео с купания, которое сам мэр обнародовал в Facebook, пользователи заметили нецензурную надпись «Иди на**й» на опоре моста. В комментариях начали иронизировать над ситуацией, ведь надпись явно проигнорировали не только сумские коммунальщики, но и сам городской голова и его окружение.

Тем временем видео с купанием Лысенко собрало более 11 тысяч просмотров.

Накануне сообщалось, что в Житомире во время массовых мероприятий на Крещение умер мужчина.