Мэр Сум на Крещение искупался под грязной опорой моста с надписью «Иди на**й»: в соцсетях смеются
12:35, 20 января 2020Курьёзы
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Видео с купанием Лысенко собрало более 11 тысяч просмотров.
Мэр города Сумы нашел плохое место для купания / Скриншот из видео, Facebook
Сумской городской голова Александр Лысенко решил окунуться в воду на праздник Крещения 19 января, однако выбрал для этого не очень подходящее место.
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На видео с купания, которое сам мэр обнародовал в Facebook, пользователи заметили нецензурную надпись «Иди на**й» на опоре моста. В комментариях начали иронизировать над ситуацией, ведь надпись явно проигнорировали не только сумские коммунальщики, но и сам городской голова и его окружение.
Тем временем видео с купанием Лысенко собрало более 11 тысяч просмотров.
Накануне сообщалось, что в Житомире во время массовых мероприятий на Крещение умер мужчина.
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