В Уганде священнослужитель случайно женился на мужчине (фото)

"Невесту" разоблачили в тюремной камере после задержания за кражу.

Имам Мухаммад Мутумба из Уганды сыграл свадьбу с девушкой по имени Шабулла Набукира. А через две недели оказалось, что это мужчина, к тому же мошенник.

Об этом пишет New Vision.

Мутумба познакомился с Ричардом Тумушабе, который был переодет в женщину, в мечети конце 2019 года. Имам долго не раздумывал, и вскоре состоялась свадьба с понравившейся ему Шабуллой – таким именем назвался аферист при знакомстве.

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Перед бракосочетанием имам, соблюдая традиции, отправился в деревню к родственникам «невесты» и подарил два мешка сахара, две козы, одежду и Коран.

Потом пара справила свадьбу по мусульманским обычаям.

После свадьбы «жена» категорически отказывала мужу в интимных отношениях.

Тумушабе тщательно скрывал, что он мужчина с помощью косметики, накладной груди, хиджаба, также он разговаривал женским голосом.

То, что «жена» имама не женщина раскрылось после того, как аферист попался на краже. Ночью он перелез через забор к соседу и украл одежду, телевизор и 300 тысяч угандийских шиллингов (81 доллар).

Преступника арестовали. В тюремной камере выяснилось, кто он на самом деле. Полицейские добились от него признания, вдобавок арестовали сообщницу Тумушабе – деревенскую «родственницу», которая получала выкуп за «невесту».

Ранее УНИАН сообщал, как девушка осталась без жениха на свадьбе, но нашла выход из ситуации.