Австралиец выиграл кругленькую сумму в лотерею после потери дома из-за пожара
16:11, 10 января 2020Курьёзы
31 0
При заполнении лотерейного билета мужчина использовал любимые числа жены.
Иллюстрация / REUTERS
В Австралии мужчина потерял дом во время пожара. Впоследствии он сыграл в лотерею и выиграл миллион долларов.
Читайте такжеВ США мужчина выиграл $15 миллионов, но не забрал их
Житель штата Квинсленд в прошлом году во время пожара потерял семейный дом, который не был застрахован. В начале января он решил сыграть в онлайн-лотерею. Билет он заполнил любимыми числами жены, передает ТСН со ссылкой на 9news.com.au. Неожиданно мужчина выиграл миллион австралийских долларов (16,6 млн грн). Мужчина отметил, что выигранныеденьги появились очень вовремя.
"Победа состоялась в очень удачное время. Все, что осталось от нашего дома, - лишь несколько обгоревших чашек”, - поделился победитель.
На вырученные с лотереи деньги мужчина планирует строить новое жилье.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter