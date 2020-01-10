Австралиец выиграл кругленькую сумму в лотерею после потери дома из-за пожара

При заполнении лотерейного билета мужчина использовал любимые числа жены.

В Австралии мужчина потерял дом во время пожара. Впоследствии он сыграл в лотерею и выиграл миллион долларов.

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Житель штата Квинсленд в прошлом году во время пожара потерял семейный дом, который не был застрахован. В начале января он решил сыграть в онлайн-лотерею. Билет он заполнил любимыми числами жены, передает ТСН со ссылкой на 9news.com.au. Неожиданно мужчина выиграл миллион австралийских долларов (16,6 млн грн). Мужчина отметил, что выигранныеденьги появились очень вовремя.

"Победа состоялась в очень удачное время. Все, что осталось от нашего дома, - лишь несколько обгоревших чашек”, - поделился победитель.

На вырученные с лотереи деньги мужчина планирует строить новое жилье.