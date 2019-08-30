Канадец сорвал многомиллионную лотерею и скрыл это от семьи

Мужчина считает, что семье нужно подготовиться к такому событию.

В канадском городе Эдмонтон мужчина сорвал джекпот и решил это скрыть от семьи.

Об этом информируют Global News.

Бон Труонг, который 30 лет назад приехал из Вьетнама, узнал про свой выигрыш в 60 миллионов канадских долларов в конце октября 2018 года. С тех пор никому об этом не рассказывал.

Читайте такжеОстров для кроликов: 16-летний американец потратил 100 тысяч долларов на место релакса для своих любимцев (видео)

В течение десятилетий он вписывал в лотерейные билеты одни и те же цифры и не мог поверить в удачу: "Я пошел в магазин и попросил продавца распечатать выигрышные номера – просто, чтобы убедиться".

Труонг считает, что его близким надо готовиться к серьезным изменениям, поэтому не торопится сообщать о победе. У мужчины трое детей, и он хочет, чтобы они честно работали, несмотря на состояние.

Сам он планирует продолжить работать ландшафтным дизайнером, часть денег потратит на оплату счетов и покупку нового дома, остальное отложит на будущее.

"После всего этого я хотел бы повезти семью на отдых. Я пока не уверен, куда именно. Но считаю, что мы посетим много стран", – отметил счастливчик.

Выигрыш Труонга считается одним из крупнейших за всю историю лотереи Lotto Max. Два года назад несколько участников игры также сорвали куш в 60 миллионов канадских долларов.

Как сообщал УНИАН, в индийском селе Памары мужчина умер после того, как местные жители пытались вылечить его коровьим навозом после удара молнии.