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В Китае мужчина «для удачи» бросил монеты в двигатель самолета

13:30, 03 января 2020
Курьёзы
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В Китае мужчина бросил монеты в двигатель самолета / фото Facebook

Как пишет Громадське со ссылкой на BBC, 28-летний Лу Чао бросил в двигатель самолета бюджетной авиакомпании Lucky Air монеты еще в феврале 2019 года. Суд состоялся в июле прошлого года, однако информацию о приговоре обнародовали только теперь.

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После инцидента полет пассажирского самолета отменили. Тогда сотрудники обнаружили возле одного из двигателей две монеты номиналом 1 юань.

BBC также сообщает, что этот случай не является первым, когда пассажиры пытаются бросить к двигателям самолетов монеты «для удачного перелета».

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Теги: #Китай