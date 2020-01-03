В Китае мужчина «для удачи» бросил монеты в двигатель самолета

Его оштрафовали на 17 тысяч долларов.

В Китае мужчину, который впервые летел на самолете и бросил в его двигатель монеты «для удачи», оштрафовали на 17200 долларов.

Как пишет Громадське со ссылкой на BBC, 28-летний Лу Чао бросил в двигатель самолета бюджетной авиакомпании Lucky Air монеты еще в феврале 2019 года. Суд состоялся в июле прошлого года, однако информацию о приговоре обнародовали только теперь.

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После инцидента полет пассажирского самолета отменили. Тогда сотрудники обнаружили возле одного из двигателей две монеты номиналом 1 юань.

BBC также сообщает, что этот случай не является первым, когда пассажиры пытаются бросить к двигателям самолетов монеты «для удачного перелета».