Под Одессой жители села нашли на свалке матрас с деньгами

Средства будут храниться в мэрии в течение полугода. В мэрии надеются за это время установить владельца денег.

Жители двух сел в Одесской области нашли на свалке матрас, в который были спрятаны деньги.

Об этом в Facebook сообщил председатель Килийской ОТГ Павел Бойченко, передает Comments.ua

По его словам, после огласки о находке сразу несколько жителей села заявили, что средства принадлежат им, однако доказать это никто не смог.

Читайте такжеВ США семья чуть не съела с пиццей змею (фото)

«Согласно требованиям законодательства, настоятель храма Отец Василий сегодня передал средства на хранение в исполком Килийского городского совета», – написал он.

Деньги будут храниться в мэрии в течение полугода. В мэрии надеются за это время установить владельца средств, иначе наличные передадут людям, которые их нашли.

«Вместе с этим хочу опровергнуть байки. Найденная сумма это не миллионы и даже не сотни тысяч, и не долларов и не евро. Наши родные гривны:)», – отметил Бойченко.

Как сообщал УНИАН, в Одессе полицейские разыскивают гражданина США, который исчез после инцидента в местном отеле. Мужчина разгромил номер из-за "змей и хомяков".