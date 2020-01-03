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Под Одессой жители села нашли на свалке матрас с деньгами

09:35, 03 января 2020
Курьёзы
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Сразу несколько жителей села заявили, что деньги принадлежат им / фото dsns.gov.ua

Об этом в Facebook сообщил председатель Килийской ОТГ Павел Бойченко, передает Comments.ua

По его словам, после огласки о находке сразу несколько жителей села заявили, что средства принадлежат им, однако доказать это никто не смог.

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«Согласно требованиям законодательства, настоятель храма Отец Василий сегодня передал средства на хранение в исполком Килийского городского совета», – написал он.

Деньги будут храниться в мэрии в течение полугода. В мэрии надеются за это время установить владельца средств, иначе наличные передадут людям, которые их нашли.

«Вместе с этим хочу опровергнуть байки. Найденная сумма это не миллионы и даже не сотни тысяч, и не долларов и не евро. Наши родные гривны:)», – отметил Бойченко.

Как сообщал УНИАН, в Одессе полицейские разыскивают гражданина США, который исчез после инцидента в местном отеле. Мужчина разгромил номер из-за "змей и хомяков".

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Теги: #Одесса#деньги#свалкапогода в Одессе