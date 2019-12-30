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В Одессе американец разгромил номер в гостинице "из-за змей и хомяков"

14:47, 30 декабря 2019
Курьёзы
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В Одессе разыскивают американца / фото restmap.com.ua

Об этом со ссылкой на источник в полиции пишет "Думская".

Сообщается, что вчера вечером на линию "102" позвонил американец Джон В., рассказавший об исчезновении своего 50-летнего сына Майкла. Полицейские проверили эту информацию, и выяснили, что в среду американец поселился в небольшом отеле на углу улиц Дерибасовской и Екатерининской в центре города.

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"Он сразу же начал жаловаться на наличие в номере… змей и хомяков. Мужчину перевели в другую комнату, которую он в ночь на четверг разгромил и, собрав все личные вещи, покинул гостиницу", - пишет издание, добавив, что больше мужчину никто не видел.

Как сообщал УНИАН, недавно по дороге в аэропорт "Борисполь" исчезли двое граждан Казахстана.

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Теги: #полиция#гостиница#новости Одессыпогода в Одессе