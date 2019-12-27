Харьковского доцента обвиняли в распространении порно – мужчина так писал диссертацию

Доказать вину в инкриминируемом мужчине правонарушении не смогли и прокуроры. Поэтому судьи решили полностью оправдать обвиняемого.

Киевский райсуд Харькова оправдал доцента Харьковской государственной академии культуры, которого прокуроры обвиняли в изготовлении и распространении порнографии.

Об этом говорится в постановлении суда от 19 декабря.

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По данным следствия, мужчина с 2015 года распространял ролики через файлообменник.

Судьям обвиняемый заявил, что работал в то время над диссертацией «Феномен плодородия в украинской семейной обрядности». Слова мужчины подтвердили его бывшая жена и коллеги. Свидетели заявили, что доцент исследовал сексуальные культуры.

Доказать вину в инкриминируемом мужчине правонарушении не смогли и прокуроры. Поэтому судьи решили полностью оправдать обвиняемого.

Как сообщал УНИАН, порноактрисы в образе экипажа самолета устроили откровенную фотосессию в самолете Vickers Viscount, представленном в английском музее авиации региона Мидленд.