Лондонский паб предлагает гостям облизывать пивные стены (фото, видео)

В ледяной комнате с пивной стеной можно заночевать.

В британской столице паб-пивоварня открыл мини-отель, стены которого сделаны из замороженного пива.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на The Sun.

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Владельцы паба предлагают гостям попробовать новый вид эля. Его можно купить в бутылках или же попробовать иным способом. Так, в ледяной комнатке есть кусок стены, который полностью сделан из замороженного пива. Чтобы создать их, понадобилось более тысячи литров эля.

Высота этого “отеля” достигает 1,5 метра. Чтобы в нем было комфортно находиться, гостям выдают спальные мешки, шарфы и перчатки. По словам владельцев, в этой ледяной комнате тем, кому сложно добираться домой, могут заночевать после закрытия паба.