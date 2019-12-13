Все были в восторге: 89-летняя британка пригласила стриптизера в дом престарелых (фото)
17:24, 13 декабря 2019Курьёзы
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Стриптизер прибыл в дом престарелых в костюме пожарного.
В Великобритании стриптизера пригласили в один из местных домов престарелых / Фото: The Sun
В Великобритании 89-летняя женщина пригласила в дом престарелых стриптизера.
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Как сообщает The Sun, необычный случай произошел в доме престарелых в Саффолке. 89-летняя постоялица Джоан попросила руководство пригласит исполнителя стриптиза "с широкой грудью и большими бицепсами". Ее желание было исполнено.
Джоан и ее 84-летняя подруга Полин были в восторге, когда стриптизер в костюме пожарного прибыл в дом престарелых и исполнил свой танец.
Старушка пожелала, чтобы стриптизер был "с широкой грудью и большими бицепсами" / Фото: The Sun
«Я думаю, что он удивительный - я бы хотела, чтобы он посещал нас каждый день!» - заявила Джоан. Женщина также добавила, что произошедшее заставило ее снова почувствовать себя молодой.
Стриптизер прибыл в дом престарелых в костюме пожарного / Фото: The Sun
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