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Требовала секса: в Британии 24-летнюю пассажирку ночного поезда арестовали за домогательства (видео)

16:03, 05 декабря 2019
Курьёзы
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Инцидент произошел в графстве Эссекс / www.pexels.com

Об этом сообщает Mirror.

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Выяснилось, что девушка начала приставать к двум мужчинам в ночном поезде, следовавшем из Лондона в небольшой город Питси, графство Эссекс.

По словам одного из очевидцев, 49-летнего Джона Мейсона, попутчица что-то выкрикивала и надоедала всем вокруг.

«Я предложил ей сойти с поезда, но после этого она дважды ударила меня по лицу, а затем принялась бить охранника», - отметил Мейсон, который запечатлел инцидент на видео.

После случившегося женщину арестовали по подозрению в сексуальном домогательстве. Сейчас она находится под стражей, а расследование еще продолжается.

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Теги: #Великобритания#сексуальные домогательства