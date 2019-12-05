Требовала секса: в Британии 24-летнюю пассажирку ночного поезда арестовали за домогательства (видео)

После случившегося женщину арестовали по подозрению в сексуальном домогательстве

В Великобритании 24-летнюю девушку, путешествующую по стране на поезде, арестовали за сексуальные домогательства к мужчинам.

Об этом сообщает Mirror.

Читайте такжеОбнял учительницу: в США семиклассника отстранили от уроков за "домогательства"

Выяснилось, что девушка начала приставать к двум мужчинам в ночном поезде, следовавшем из Лондона в небольшой город Питси, графство Эссекс.

По словам одного из очевидцев, 49-летнего Джона Мейсона, попутчица что-то выкрикивала и надоедала всем вокруг.

«Я предложил ей сойти с поезда, но после этого она дважды ударила меня по лицу, а затем принялась бить охранника», - отметил Мейсон, который запечатлел инцидент на видео.

После случившегося женщину арестовали по подозрению в сексуальном домогательстве. Сейчас она находится под стражей, а расследование еще продолжается.