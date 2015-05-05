У российского Superjet при взлете отпала часть двигателя, но он все равно улетел

Как сообщает РБК со ссылкой на российские СМИ, авиалайнер потерял часть двигателя при вылете из Шереметьево, однако потеря элемента была обнаружена только при осмотре в киевском аэропорте Борисполь - было утеряно центральное тело соплового аппарата самолета, которое используется для шумоподавления и для распределения газов в двигателе самолета.

Читайте такжеЗа падением российского "Прогресса" теперь можно следить онлайнАгентство ТАСС сообщило, что в аэропорту Шереметьево подтвердили факт инцидента.

Большую часть парка российского «Аэрофлота» составляют самолеты семейства А320, А330 и Sukhoi SuperJet-100. Авиакомпания стала стартовым заказчиком SSJ-100, заключив контракт в общей сложности на поставку 30 самолетов этой модели.